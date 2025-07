Mutter will Sohn (14) aus Fluss retten – dann ertrinken beide

Shaunna Jernigan war mit ihrem 14-jährigen Sohn und ihrer elfjährigen Tochter am Bertie Beach in Windsor (North Carolina) , wo sie im Chowan River geschwommen sind. Nachdem ihr Sohn Timothy jedoch Panik im Wasser bekam, eskalierte die Situation.

Nachdem die Strandbesucher den Vorfall bemerkt hatten, kamen mehrere Helfer und Helferinnen ins Wasser, die die Elfjährige in Sicherheit brachten. Für Mutter und Sohn kam jedoch jede Hilfe zu spät: Obwohl Wiederbelebungsmaßnahmen an beiden Personen durchgeführt wurden, verstarben die beiden vor Ort. "Unsere Gemeinschaft trauert mit den Familien und Freunden der Opfer. Die Familie, die Freunde, unsere Gemeinde und die Ersthelfer brauchen in dieser schweren Zeit Ihre Gebete", heißt es in dem polizeilichen Statement weiter.