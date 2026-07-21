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USA

6-fache Mutter ertrinkt in Fluss: Wollte Sohn (4) retten

Nachdem ihr vierjähriger Sohn beim Schwimmen im Fluss in Not geraten war, wollte ihn seine Mutter aus dem Wasser retten. Dabei verstarb die 43-Jährige.
Selma Tahirovic
21.07.2026, 15:45

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Kleines Kind sitzt auf einem Holzsstamm mitten im Wasser

Nicole Grayson war mit ihrem vierjährigen Sohn im Ed Stone Park in Deland, Florida, unterwegs, als sich ein tragischer Unfall ereignete. Das Kind der US-Amerikanerin fiel in den Fluss und drohte zu ertrinken. Als die Mutter zu Hilfe eilte, kämpfte sie kurz darauf selbst um ihr Leben – und starb anschließend während der Rettungsaktion

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Spielzeug verloren: Bub (4) fiel in Fluss

Wie die Polizei von Volusia County berichtet, ereignete sich der Unfall am 18. Juli gegen 16 Uhr. Laut der Polizei soll das Kind mit einem Spielzeug am Ufer gespielt haben, als dieses in den Fluss fiel. Der Bub versuchte, das Spielzeug zurückzuholen, fiel dabei aber selbst ins Wasser. 

Die Mutter sprang nach, um das Kind aus dem Wasser zu befreien. Kurze Zeit später geriet sie dabei jedoch selbst in Not. „Während die Einsatzkräfte unterwegs waren, machte ein Zeuge im Park einen Bootsfahrer auf die Situation aufmerksam. Der Bootsfahrer warf zwei Rettungsringe zu Grayson und ihrem Sohn. Grayson tauchte unter, während sie versuchte, ihren Sohn über Wasser zu halten“, heißt es in dem Statement. 

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Frau auf Intensivstation verstorben 

Die 43-Jährige kämpfte um das Leben ihres Sohnes, der mithilfe eines weiteren Passanten ins Boot gehoben werden konnte. Kurz darauf wurde auch Grayson ins Boot geholt, wo Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der Bub blieb nach dem Vorfall unverletzt. 

Nicole Grayson wurde nach Eintreffen der Einsatzkräfte ins Krankenhaus gebracht, wo sie trotz mehrmaliger Reanimation nicht gerettet werden konnte. Die Frau verstarb gegen 22 Uhr auf der Intensivstation. 

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6 Kinder trauern um Mutter

Nicole Grayson hatte insgesamt sechs Kinder, die nun ohne sie aufwachsen müssen. Ihre älteste Tochter Mentraevia Adams erstellte ein GoFundMe-Spendenkonto, um die Begräbniskosten der US-Amerikanerin zu bezahlen. „Sie war eine unglaubliche Mutter, die sechs Kinder großgezogen hat. Sie liebte uns alle bedingungslos und hätte alles für ihre Kinder getan. Wir hatten das große Glück, eine Mama zu haben, die fürsorglich, unterstützend, selbstlos und immer bereit war, ihre Zeit zu opfern, um sicherzustellen, dass wir alles hatten, was wir brauchten“, heißt es auf der Webseite. 

Mittlerweile wurden mehr als 34.661 US-Dollar (circa 30.359 Euro) gesammelt. 

kurier.at, seta  | 

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