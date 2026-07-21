Nicole Grayson war mit ihrem vierjährigen Sohn im Ed Stone Park in Deland, Florida, unterwegs, als sich ein tragischer Unfall ereignete. Das Kind der US-Amerikanerin fiel in den Fluss und drohte zu ertrinken. Als die Mutter zu Hilfe eilte, kämpfte sie kurz darauf selbst um ihr Leben – und starb anschließend während der Rettungsaktion.

Spielzeug verloren: Bub (4) fiel in Fluss Wie die Polizei von Volusia County berichtet, ereignete sich der Unfall am 18. Juli gegen 16 Uhr. Laut der Polizei soll das Kind mit einem Spielzeug am Ufer gespielt haben, als dieses in den Fluss fiel. Der Bub versuchte, das Spielzeug zurückzuholen, fiel dabei aber selbst ins Wasser.

Die Mutter sprang nach, um das Kind aus dem Wasser zu befreien. Kurze Zeit später geriet sie dabei jedoch selbst in Not. „Während die Einsatzkräfte unterwegs waren, machte ein Zeuge im Park einen Bootsfahrer auf die Situation aufmerksam. Der Bootsfahrer warf zwei Rettungsringe zu Grayson und ihrem Sohn. Grayson tauchte unter, während sie versuchte, ihren Sohn über Wasser zu halten“, heißt es in dem Statement.

Frau auf Intensivstation verstorben Die 43-Jährige kämpfte um das Leben ihres Sohnes, der mithilfe eines weiteren Passanten ins Boot gehoben werden konnte. Kurz darauf wurde auch Grayson ins Boot geholt, wo Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Der Bub blieb nach dem Vorfall unverletzt. Nicole Grayson wurde nach Eintreffen der Einsatzkräfte ins Krankenhaus gebracht, wo sie trotz mehrmaliger Reanimation nicht gerettet werden konnte. Die Frau verstarb gegen 22 Uhr auf der Intensivstation.