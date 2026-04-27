In Lincoln Heights (Los Angeles) trauert eine Familie um einen Mann namens Juan Andrade. Der Vater wollte sein 14-jähriges Kind vor dem Ertrinken retten und verstarb selbst bei dem Hilfeversuch.

Vater ertrinkt bei Rettungsversuch Wie ABC7 berichtet, ereignete sich das Unglück am 14. April. Andrade wollte laut Angaben seiner Familie seinen autistischen Sohn retten, nachdem er im See war. Wie seine Ehefrau berichtet, hat Andrade einen Anruf eines Verwandten bekommen, während der 14-Jährige plötzlich ins Wasser ging. Als der Vater seinem Kind helfen wollte, ist er dabei ertrunken. Ein Passant half dem Teenager aus dem Wasser, der Mann wurde erst 30 Minuten später im See gefunden.