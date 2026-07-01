Eine Familie aus Texas trauert um ihren 15-jährigen Sohn. Rhilynn Myers war am 27. Juni gemeinsam mit seinen Verwandten am Lake Jacksonville. Als seine fünfjährige Cousine im Wasser zu ertrinken drohte, zögerte Myers nicht und eilte ihr zu Hilfe. Der Teenager verlor bei dem Versuch, das Kind zu retten, sein Leben.

15-Jähriger ertrinkt bei Rettungsversuch Wie die Polizei von Jacksonville in einer Presseaussendung erklärt, geriet das Kind auf einem aufblasbaren Schwimmkissen in tiefes Gewässer, wo es zu ertrinken drohte. Myers eilte zu Hilfe und wollte das autistische Mädchen mit dem Schwimmkissen aus dem Wasser ziehen, dabei ging er jedoch selbst unter. Er rief mehrmals um Hilfe und wurde anschließend von Passanten und Passantinnen wieder an Land gezogen. Trotz lebensrettender Maßnahmen konnte der Jugendliche nicht mehr gerettet werden.