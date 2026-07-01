Wollte Cousine (5) retten: US-Teenager (15) ertrinkt in See
Eine Familie aus Texas trauert um ihren 15-jährigen Sohn. Rhilynn Myers war am 27. Juni gemeinsam mit seinen Verwandten am Lake Jacksonville. Als seine fünfjährige Cousine im Wasser zu ertrinken drohte, zögerte Myers nicht und eilte ihr zu Hilfe.
Der Teenager verlor bei dem Versuch, das Kind zu retten, sein Leben.
15-Jähriger ertrinkt bei Rettungsversuch
Wie die Polizei von Jacksonville in einer Presseaussendung erklärt, geriet das Kind auf einem aufblasbaren Schwimmkissen in tiefes Gewässer, wo es zu ertrinken drohte. Myers eilte zu Hilfe und wollte das autistische Mädchen mit dem Schwimmkissen aus dem Wasser ziehen, dabei ging er jedoch selbst unter.
Er rief mehrmals um Hilfe und wurde anschließend von Passanten und Passantinnen wieder an Land gezogen. Trotz lebensrettender Maßnahmen konnte der Jugendliche nicht mehr gerettet werden.
Spenden für Begräbnis gesammelt
Auf GoFundMe wurde ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet, auf dem Geld für die Begräbniskosten eingezahlt werden kann. „Rhilynn war lustig, kontaktfreudig und hatte eines der reinsten Herzen. Er hatte die Gabe, Menschen zum Lächeln zu bringen und verbreitete Freude bei allen um ihn herum. Er wurde von seiner Familie und seinen Freunden zutiefst geliebt, und seine Erinnerung wird für immer bei uns bleiben“, heißt es auf der Webseite. Es wurden bereits mehr als 13.000 US-Dollar (circa 11.402 Euro) gesammelt.
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