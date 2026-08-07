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USA

Konnte nicht schwimmen: 18-Jähriger stirbt an Geburtstag in Wasserpark

Eine Familie in Oklahoma trauert um ihren 18-jährigen Sohn, der während eines Ausflugs in einen Wasserpark ertrunken ist.
07.08.2026, 10:49

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Mehrere bunte Rutschen führen in ein tiefes Wasserbecken

Ein Geburtstag im Wasserpark endete für einen 18-jährigen US-Amerikaner tragisch. Der Teenager wollte mit seiner Familie den Tag im Park verbringen, wo er nicht nur sein neues Lebensjahr, sondern auch seinen Schulabschluss feierte. Doch während der Feierlichkeiten ertrank der Jugendliche.

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18-Jähriger stirbt im Wasserpark

Wie der TV-Sender Koco berichtet, ereignete sich der Vorfall am 31. Juli im Okana Resort in Oklahoma. Der Teenager, der als Chidera Maurice Peter identifiziert wurde, war mit seiner Familie vor Ort. Sein Vater, Peter Ekpo, erklärte gegenüber dem Medium, dass sein Sohn seit Jahren an gesundheitlichen Problemen litt. Der Tagesausflug mit seiner Familie sei für die Jugendlichen besonders wichtig gewesen. 

Doch gegen 15 Uhr ging bei den örtlichen Einsatzkräften ein Notruf über einen Ertrinkungsfall ein. Peter befand sich laut seines Vaters in einem tieferen Schwimmbecken als gewohnt: „Wir waren immer in Pools, die ein bis eineinhalb Meter tief sind. Wir waren noch nie in dieser Tiefe, weil er nicht schwimmen kann.“ Der Jugendliche wurde kurz darauf aus dem Wasser gezogen und für tot erklärt. Weitere Informationen zum Ablauf des Vorfalls sind bis dato unbekannt. 

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Wasserpark äußert sich zu Vorfall

In einer Erklärung äußerte sich ein Sprecher des Okana Resorts gegenüber The Oklahoman und betonte, dass das Unternehmen mit den örtlichen Behörden zusammenarbeitet, um weitere Informationen zum Unfall zu sammeln. „Wir sind zutiefst erschüttert über diesen Verlust“, heißt es in der Erklärung von OKANA. „Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Betroffenen. Aus Respekt vor der Familie und den Beteiligten werden wir derzeit keine weiteren Details bekannt geben“, heißt es in der Erklärung weiter. 

kurier.at, seta  | 

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