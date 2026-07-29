Mädchen (2) ertrinkt im Pool – während Vater verzweifelt nach ihr suchte
Im US-Bundesstaat Tennessee ereignete sich am 27. Juli ein folgenschwerer Pool-Unfall, bei dem ein zweijähriges Mädchen ums Leben kam.
Vater fand Zweijährige leblos im Pool
Wie die regionale Tageszeitung The Tennessean unter Berufung auf einen Polizeibericht mitteilte, spielte sich die Tragödie im Hinterhof eines Hauses in der Sadler Avenue im Süden von Nashville ab. Gegen 18 Uhr wollte der Vater der Zweijährigen gemeinsam mit seiner Tochter im Swimmingpool des Gartens baden gehen.
Während er sich umgezogen hatte, bemerkte er jedoch, dass das Mädchen plötzlich aus dem Zimmer verschwunden war. Sofort machte er sich auf die Suche nach seinem Kind und fand es laut Polizeiangaben schließlich leblos im Pool treibend vor.
Mädchen war rund acht Minuten im Wasser
Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten später, dass sich das Kleinkind rund acht Minuten im Wasser befand. Ihr Vater zog sie umgehend aus dem Pool und begann mit einer Herz-Lungen-Reanimation.
Kleinkind im Krankenhaus für tot erklärt
„Er führte Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bevor er sie zur nächsten Feuerwache brachte“, teilte die Polizei von Nashville mit. Medienberichten zufolge wurde die Zweijährige anschließend in das Monroe Carell Jr. Kinderkrankenhaus am Vanderbilt-Universitätsklinikum gebracht, wo sie laut einem Bericht des US-Senders WSMV für tot erklärt wurde.
Anwohner gaben an, dass mehrere Einsatzfahrzeuge, darunter auch die Spurensicherung, bis in die frühen Morgenstunden an der Sadler Avenue im Einsatz waren.
Die Behörden gehen derzeit von einem mutmaßlichen Unfalltod durch Ertrinken aus. Nach Angaben des US-Magazins People untersuchen Kriminalbeamte der Jugendabteilung den Vorfall weiter.
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