Im US-Bundesstaat Tennessee ereignete sich am 27. Juli ein folgenschwerer Pool-Unfall , bei dem ein zweijähriges Mädchen ums Leben kam.

Vater fand Zweijährige leblos im Pool

Wie die regionale Tageszeitung The Tennessean unter Berufung auf einen Polizeibericht mitteilte, spielte sich die Tragödie im Hinterhof eines Hauses in der Sadler Avenue im Süden von Nashville ab. Gegen 18 Uhr wollte der Vater der Zweijährigen gemeinsam mit seiner Tochter im Swimmingpool des Gartens baden gehen.

Während er sich umgezogen hatte, bemerkte er jedoch, dass das Mädchen plötzlich aus dem Zimmer verschwunden war. Sofort machte er sich auf die Suche nach seinem Kind und fand es laut Polizeiangaben schließlich leblos im Pool treibend vor.