Am 8. Juni wurden zwei Schwestern , fünf und acht Jahre alt , von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Als die Kinder plötzlich nicht mehr zu Hause waren, suchte der Vater verzweifelt nach seinen Töchtern. Kurz darauf wurden die zwei Mädchen im Pool des Nachbarn tot aufgefunden.

Mädchen im Pool des Nachbarn ertrunken Laut Pensacola News Journal und People ereignete sich der Vorfall in Pensacola (Florida). Die Polizei wurde gegen 18:30 Uhr zum Haus der vermissten Mädchen gerufen, nachdem ihre Familie die Behörden informiert hatte. Gegen 19:10 Uhr entdeckte ein Beamter die Schwestern leblos im Pool des Nachbarn , der gleich nebenan wohnt. Der Polizist kletterte über den Zaun und zog die beiden Mädchen aus dem Wasser. Trotz lebensrettender Maßnahmen und der schnellen Einlieferung in ein nahegelegenes Krankenhaus wurden beide Kinder für tot erklärt.

Ältere Schwester stieg in Garten des Nachbarn ein Die Polizei geht davon aus, dass die Achtjährige zuerst über den Zaun des Nachbarn geklettert ist und anschließend die Tür zum Garten der kleineren Schwester geöffnet hat. Als beide Mädchen im Pool waren, kam eines der Kinder in Schwierigkeiten. Während ein Mädchen das andere retten wollte, sind anschließend beide ertrunken.