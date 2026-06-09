Bub (7) von Affen des Großvaters attackiert - tot
Der siebenjährige Ekkarat Sichan wurde von einem Langschwanzmakaken angegriffen, der seinem Großvater gehörte. Das Tier war bereits im Besitz des Mannes, seitdem es ein Baby war. Jetzt musste Sichan sterben, nachdem der Affe ihn grundlos attackiert hatte.
Affe griff Bub plötzlich an
Wie Bangkok Post berichtet, ereignete sich der tragische Zwischenfall am 6. Juni im Bezirk Sichon in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Der Bub hatte am Samstagmorgen vor seinem Haus gespielt, als er plötzlich von dem Tier, das Choke (übersetzt: Glück) heißt, angegriffen wurde.
Berichten zufolge attackierte der Affe, der mit einem Seil an zwei Bäumen befestigt war, den Bub grundlos. Er biss den Siebenjährigen, wodurch er schwere Verletzungen an Brust und Bein erlitt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde Sichan ins Krankenhaus eingeliefert. Das Tier blieb während der Ermittlungen weiterhin angebunden.
Siebenjähriger nach Angriff gestorben
Laut news.com.au verstarb der Bub kurz darauf im Krankenhaus. Die Zähne des Affens hätten die Lungen des Kindes getroffen, wodurch alle Wiederbelebungsmaßnahmen vergebens waren. Die Mutter des Kindes, Daranee Srichan (27), erklärte, dass sie keine weiteren Affen mehr halten möchte, um das Leben ihres zweiten Sohnes zu schützen.
Choke war seit 2022 im Besitz des Großvaters von Ekkarat Sichan. Der Mann hatte den Primaten als Haustier gehalten.
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