Der siebenjährige Ekkarat Sichan wurde von einem Langschwanzmakaken angegriffen , der seinem Großvater gehörte. Das Tier war bereits im Besitz des Mannes, seitdem es ein Baby war. Jetzt musste Sichan sterben, nachdem der Affe ihn grundlos attackiert hatte.

Affe griff Bub plötzlich an

Wie Bangkok Post berichtet, ereignete sich der tragische Zwischenfall am 6. Juni im Bezirk Sichon in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Der Bub hatte am Samstagmorgen vor seinem Haus gespielt, als er plötzlich von dem Tier, das Choke (übersetzt: Glück) heißt, angegriffen wurde.

Berichten zufolge attackierte der Affe, der mit einem Seil an zwei Bäumen befestigt war, den Bub grundlos. Er biss den Siebenjährigen, wodurch er schwere Verletzungen an Brust und Bein erlitt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde Sichan ins Krankenhaus eingeliefert. Das Tier blieb während der Ermittlungen weiterhin angebunden.