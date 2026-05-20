Mehr als hundert Besucher versammelten sich am 20. Februar am Affengehege des Ichikawa-Zoos nahe der Hauptstadt Tokio, um das sechs Monate alte Makakenbaby Punch (auf Japanisch: Punch-kun) zu sehen. Der kleine Affe wurde zur Internet-Berühmtheit, nachdem Bilder von ihm viral gingen, auf denen er einen Plüschaffen als Mutterersatz mit sich herumschleppt.

Mai 2026: Mann steigt mit Verkleidung ins Gehege In Japan wurden zwei Männer verhaftet, die am 18. Mai in das Gehege des Babyaffen eingestiegen sind. In einer Erklärung, die mit dem japanischen Partnernetzwerk TBS News von CBS News geteilt wurde, identifizierte die Polizeibehörde die Verdächtigen als den 24-jährigen Reid Jahnai Dayson, der laut Angaben ein Universitätsstudent sei, und den 27-jährigen Neal Jabahri Duan, der der Polizei mitteilte, er sei Sänger. Dayson soll in das Gehege im Ichikawa City Zoo gestiegen sein, während Duan ihn dabei gefilmt hat.

Mehrere Aufnahmen zeigen, wie Dayson mit einem Anzug und einem überdimensionierten Smiley über seinem Kopf gestülpt in dem Affenlager herumspaziert.

Die beiden Männer näherten sich nicht den Tieren, wurden jedoch schnell unter Verdacht der „Behinderung von Geschäftstätigkeiten“ festgenommen.

März 2026: Punch wird von Affengruppe akzeptiert Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich in die Gruppe einzugliedern, wird Punch immer mehr in die Affenbande inkludiert. Ein Tier aus der Herde hat ihm sogar eine Umarmung gegeben und sein Fell geputzt. Im Netz sorgten die Aufnahmen der Umarmung für Euphorie, zahlreiche User und Userinnen freuten sich, dass Punch akzeptiert wird.

Fans besorgt über Zustände im Gehege Im Netz wird der Zoo für das Affengehege kritisiert. Laut einigen Nutzern und Nutzerinnen würden Bäume und Grünflächen für die Makaken fehlen. Zudem würden die Tiere einige kahle Stellen in ihrem Fell aufweisen. Ende Februar äußerte sich der Zoo auf X und erklärte, dass bei den Affen „keine offensichtliche Krankheit vorliegt“, außerdem würden sie ausreichend fressen. Die Mitarbeiter vermuten, dass der Haarausfall hauptsächlich durch übermäßige Fellpflege verursacht wird. Dieses Verhalten nimmt vor allem in kälteren Monaten zu, wenn sich Makaken zum Wärmen eng aneinanderkuscheln.

Die Verantwortlichen wiesen darauf hin, dass vier hintere Räume (die für Besucher nicht einsehbar sind) jederzeit zugänglich bleiben und Punch diese Räume als Rückzugsort nutzt. „Viele der zur Bereicherung der Umgebung aufgestellten Bäume haben sich zu hervorragenden Spielgeräten entwickelt, insbesondere für die jungen Affen, darunter auch Punch“, erklärte der Zoo. „Wir sind stets bestrebt, die Umgebung weiter zu verbessern.“

Tate-Brüder wollen Babyaffen kaufen Tristan und Andrew Tate, die vor allem für ihre frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken bekannt sind, äußerten sich ebenfalls zur Lage von Punch. Tristan Tate verkündete auf X, dass er den Affen um „250.000 US-Dollar“ (ca. 212.000 Euro) kaufen wolle und „nicht spaßen“ würde. Während einige Fans von der Idee begeistert waren, fanden sich auch kritische Stimmen darunter: „Das Letzte, was ein Zoo tun sollte, ist, euch einen Affen zu verkaufen, um damit Geld zu verdienen.“ Die Tate-Brüder gelten als „Helden“ der sogenannten Manosphere , einer Online-Realität mit frauenverachtenden Kerlen, die zerstörerische Männerbilder verbreiten und Jugendliche radikalisieren.

, einer Online-Realität mit frauenverachtenden Kerlen, die zerstörerische Männerbilder verbreiten und Jugendliche radikalisieren. Erst im Mai 2025 bestätigten britische Staatsanwälte, dass mehr als 21 Anklagepunkte gegen die Frauenhass-Influencer zugelassen wurden.

Es sei Anklage gegen Andrew und Tristan Tate wegen Straftaten wie Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung an drei Frauen erhoben worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

So hat sich die Geschichte um den Babyaffen entwickelt:

Punch nach Geburt von Mutter verstoßen Makakenbabys klammern sich an ihre Mütter, um sich sicher zu fühlen und ihre Muskeln aufzubauen. Medienberichten zufolge zeigte Punchs Mutter nach dessen Geburt im Juli 2025 jedoch keinerlei Interesse an ihrem Jungen. Der Zoo von Ichikawa suchte daher nach einer Alternative, an der sich der kleine Makake festklammern kann– und bot Punch ein Orang-Utan-Kuscheltier an. „Er konnte es leicht greifen“, sagte ein Tierpfleger dem Sender Fuji TV. „Vielleicht hat ihm auch gefallen, dass es wie ein Affe aussieht.“

Babyaffe Punch wurde gemobbt Das Drama um Punch löste im Internet Mitgefühl aus und brachte ihm eine treue Fangemeinde ein, die unter dem Hashtag #HangInTherePunch (etwa: Lass dich nicht unterkriegen, Punch!) regelmäßig Updates über den Affen postet. Aufnahmen der Affen, die den kleinen Primaten am Boden schleiften, sorgten dennoch für Empörung. Unzählige User und Userinnen im Netz zeigten sich von dem Mobbing im Affengehege betroffen.

Inzwischen macht das verstoßene Affenkind Fortschritte: Nach Angaben seiner Tierpfleger integriert Punch sich allmählich in die Makaken-Herde des Zoos, indem er „andere spielerisch stupst und dafür gescholten wird“. In neuen Aufnahmen sieht man, dass Punch mittlerweile immer häufiger ohne sein Stofftier unterwegs ist. Er sitzt mit seinen Artgenossen in der Gruppe und bekommt sogar manchmal eine Umarmung.

Das Netz weint um Baby Punch Auf Instagram hat der neue Zooliebling sogar einen eigenen Instagram-Account, dem bereits mehr als 113.000 Menschen folgen. Vor allem Videos, in denen Punch auf einen bestimmten Tierpfleger im Zoo zuläuft und auf ihn hinaufklettert, haben das Herz mehrerer Fans erwärmt. Die Reaktionen im Netz sind meist überaus emotional: