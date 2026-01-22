Auf der Plattform Instagram mehren sich Videos mit einem Ausschnitt aus Herzogs Dokumentation "Begegnungen am Ende der Welt" von 2007. Zu sehen ist ein Pinguin, der nicht mit seinen Artgenossen Richtung Wasser wandelt - sondern alleine in Richtung der weit entfernten Berge zieht. "But why?", aber warum, fragt Herzog eindringlich.

Warum verlassen Pinguine ihre Kolonien? Bei Instagram findet sich der Ausschnitt unter anderem mit der Aussage: "Wie könnte ich jemals aufgeben, wenn ich weiß, dass der Pinguin es nie getan hat?". Die bearbeiteten Videos wurden bis Donnerstagmittag millionenfach angeklickt.