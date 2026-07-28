Während Kreuzfahrt: Britische Touristin (62) tot in Kabine gefunden
Kurz bevor das Kreuzfahrtschiff vor der griechischen Insel Santorin in der Südägäis anlegte, entdeckte die Besatzung eine leblose Passagierin. Am Sonntag, dem 26. Juli, fanden Mitarbeiter die nicht ansprechbare 62-Jährige in den frühen Morgenstunden in ihrer privaten Kabine vor.
Kreuzfahrtpassagierin leblos in Kabine gefunden
Medienberichten zufolge alarmierte die Crew daraufhin umgehend die Hafenbehörde von Thira über den Vorfall. Nach Angaben des griechischen Nachrichtenportals in.gr wurde die Touristin anschließend mit einem Passagierboot zum Hafen von Athinios auf Santorin gebracht und von dort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie offiziell für tot erklärt wurde.
Ob die Frau allein oder in Begleitung gereist war, ist bislang unklar.
Ermittlungen laufen
Der Name des Kreuzfahrtschiffs wurde von den Behörden bis dato nicht veröffentlicht. Bekannt ist nur, dass das Schiff unter der Flagge der Marshallinseln fuhr. Griechischen Medienberichten zufolge hat die Hafenbehörde von Thira eine vorläufige Untersuchung des Falls eingeleitet. Zudem haben die örtlichen Behörden eine Untersuchung zum Tod der 62-Jährigen eingeleitet.
Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei derzeit nicht vor. De Ermittler gehen aktuell von einem medizinischen Notfall aus. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache der britischen Kreuzfahrtpassagierin klären.
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