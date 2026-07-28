Kurz bevor das Kreuzfahrtschiff vor der griechischen Insel Santorin in der Südägäis anlegte, entdeckte die Besatzung eine leblose Passagierin. Am Sonntag, dem 26. Juli, fanden Mitarbeiter die nicht ansprechbare 62-Jährige in den frühen Morgenstunden in ihrer privaten Kabine vor.

Kreuzfahrtpassagierin leblos in Kabine gefunden Medienberichten zufolge alarmierte die Crew daraufhin umgehend die Hafenbehörde von Thira über den Vorfall. Nach Angaben des griechischen Nachrichtenportals in.gr wurde die Touristin anschließend mit einem Passagierboot zum Hafen von Athinios auf Santorin gebracht und von dort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie offiziell für tot erklärt wurde. Ob die Frau allein oder in Begleitung gereist war, ist bislang unklar.