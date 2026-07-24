14 Verletzte: Kreuzfahrtschiff kracht gegen Schleuse Freudenau in Wien

Ein ungewöhnlicher Unfall passierte Freitagfrüh auf der Donau bei der Schleuse Freudenau in Wien: Das Flusskreuzfahrtschiff „MS Anna Katharina“ mit rund 200 Passagieren an Bord war stromaufwärts unterwegs und rammte die Kaimauer sowie ein Schleusentor, wie die Gratiszeitung Heute zuerst berichtet hatte. Der Zusammenstoß dürfte sehr heftig ausgefallen sein, da der Bug des Schiffes stark beschädigt ist, wie Fotos zeigen.

Die Berufsfeuerwehr Wien war mit zahlreichen Einsatzkräften am Ufer und am Wasser vor Ort. „Der Unfall ist gegen 4 Uhr Früh passiert. Es gab an Bord mehrere verletzte Personen“, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf gegenüber dem KURIER. Durch den harten Aufprall waren zahlreiche Bootsinsassen zu Sturz gekommen. Bei den Passagieren handelt es sich großteils um Österreicher und Deutsche.

Die Berufsrettung wurde gegen 3.45 Uhr alarmiert. „Wir sind runtergestiegen ins Schiff und haben eine Erstsichtung durchgeführt, damit wir einschätzen können, wie schwer die Verletzungen sind. Aber Gott sei dank hat sich herausgestellt, dass alle nur leicht verletzt sind“, berichtete Rettungssprecher Daniel Melcher.

Insgesamt wurden 14 Passagiere verletzt, von denen sechs ins Spital gebracht wurden. „Die Patienten haben über Prellungen geklagt, Schmerzen im Rücken-, Brust- und Nackenbereich, weil es sie durchgeschüttelt hat beziehungsweise sie wo dagegen geflogen sind.“ In kritischen Zustand war aber niemand.

Rettung als Herausforderung

Glücklicherweise war auch keiner der Passagiere über Bord gegangen. Die Rettung der Personen gestaltete sich für die Einsatzkräfte jedoch als Herausforderung: Da sich das Schiff mehrere Meter unterhalb der Hafenmauer befand, wurden fünf Personen mittels Drehleiter vom Schiff gebracht, zwei Personen wurden mittels Feuerwehrboot ans Ufer gebracht, berichtete die Berufsfeuerwehr.