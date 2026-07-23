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Wien

Bim-Unfall in Wien: Drei Verletzte nach Kollision mit Reisebus

Zwei Frauen und eine Vierjährige konnten in die häusliche Pflege entlassen werden. Die Reisegruppe blieb unversehrt.
23.07.2026, 14:46

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt.

Bei einer Kollision eines Reisebusses mit einer Straßenbahn am Gürtel in Wien-Mariahilf sind am Donnerstag in der Früh drei Personen leicht verletzt worden. Der Bus war beim Abbiegen gegen die Straßenbahngarnitur geprallt, eine sofort eingeleitete Notbremsung des Fahrers der Bim hatte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

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Zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren und eine Vierjährige wurden nach der Versorgung durch die Berufsrettung in häusliche Pflege entlassen.

Die im Reisebus befindliche Schülergruppe aus Deutschland, ihre Begleitpersonen und der Buslenker blieben bei dem Unfall unverletzt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Erhebungen übernommen, berichtete die Landespolizeidirektion.

Wien Mariahilf
Agenturen  | 

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