Tod im Wellenbad: Mädchen (9) in Wasserpark ertrunken

In einem beliebten Vergnügungspark in Pennsylvania kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem eine Neunjährige ums Leben kam.

Am 24. Juli kam ein neunjähriges Mädchen im Wellenbad eines Freizeitparks im US-Bundesstaat (Pennsylvania) ums Leben. Die Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass das Kind an den Folgen eines "Unfalls durch Ertrinken in Süßwasser" starb.

Im Wellenbecken ertrunken Der tragische Unfall ereignete sich am Nachmittag im Wellenbad des Hersheyparks. Laut Parksprecher waren zum Zeitpunkt des Vorfalls zehn Rettungsschwimmer im Einsatz. Sophia geriet offenbar plötzlich in Not – warum, ist bislang unklar. Augenzeugen berichteten gegenüber People, dass das Mädchen beim Herausziehen aus dem Wasser bereits "leblos" wirkte.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen wurde die Neunjährige wenig später im Milton S. Hershey Medical Center für tot erklärt. Die örtliche Polizei von Derry Township kündigte auf Facebook eine umfassende Untersuchung an. Ein abschließender Bericht wird bis Ende der Woche erwartet.

Reaktionen von Park und Öffentlichkeit John Lawn, Geschäftsführer von Hershey Entertainment & Resorts, zeigte sich in einer ersten Stellungnahme tief betroffen: "Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns höchste Priorität". Man wolle das Geschehen vollständig aufklären und leitete verstärkte Sicherheitsmaßnahmen ein.