Tote bei Schießerei in US-Stadt Charlotte

In den USA erinnern seit dem 19. Juni Demonstranten im ganzen Land an das Ende der Sklaverei vor 155 Jahren und protestieren gegen Rassismus. Von New York über Chicago bis nach Oakland standen die Kundgebungen, Märsche und Autokorsos anlässlich des sogenannten Juneteenth-Tages dieses Jahr im Zeichen der seit vier Wochen anhaltenden Proteste gegen Polizeibrutalität und Diskriminierung. Deren Auslöser war die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis.

"Juneteeth" setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern für "Juni" und "neunzehnter" - "June" und "nineteenth". Am 19. Juni 1865 verlas ein General der siegreichen Unionsarmee nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs in Texas die Proklamation zur Abschaffung der Sklaverei. 1980 wurde "Juneteenth" zum offiziellen Feiertag in Texas, es folgten 45 weitere Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington D.C.