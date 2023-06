Tödliche Saison am Mount Everest geht zu Ende

Während die letzten Such- und Rettungstrupps in diesen Tagen ihre Arbeit beenden und das Basislager am Fuß des Mount Everest abgebaut wird, ziehen die Veranstalter Bilanz. Die meisten der Todesfälle hätten durch "verpflichtende Sicherheitsauflagen" vermieden werden können, sagte Lukas Furtenbach vom Tiroler Expeditionsanbieter Furtenbach Adventures. "Diese Unfälle weisen alle ein ähnliches Muster auf", schilderte er. Hinzu gekommen sei ein Mangel an Sauerstoffvorräten: "Dass Sauerstoffflaschen mehrerer Teams einschließlich unseres eigenen gestohlen wurden, zeigt zwei der Hauptprobleme dieser Saison: Sauerstofflogistik und Sicherheitsstandards."