Tod von mehr als 60 Migranten vor Westafrikas Küste befürchtet

Eine der gefährlichsten Fluchtrouten

Senegals Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, das traditionelle Fischerboot habe am 10. Juli im Küstenort Fass Boye nördlich von Dakar abgelegt. Die 38 geretteten Migranten aus dem Senegal und Guinea-Bissau sollen in ihre Herkunftsstaaten zurückgebracht werden, hieß es in der Mitteilung von Dienstagabend.

Von der Küste Senegals legen immer wieder Migrantenboote in Richtung der Kanarischen Inseln ab, die zu Spanien gehören. Der Atlantik mit seinen starken Strömungen und hohem Wellengang gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten in Richtung Europa. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) wurden dieses Jahr auf den Kanaren bereits mehr als 7000 Migranten aus Afrika gezählt.