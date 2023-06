Nicht alle wollen in den reichen Westen

Von Lara Güven

78 Tote, mehr als 200 Vermisste: Dass ausgerechnet an jenem Tag, an dem das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR die weltweiten Fluchtzahlen präsentierte, im Mittelmeer fast 80 Menschen ertranken, illustriert den Inhalt des Berichts auf mehr als traurige Weise. Seit 2014 kamen bereits mehr als 20.000 Menschen im Mittelmeer bei Fluchtversuchen ums Leben.

Auch global hat die Zahl an Flüchtlingen einen neuen Höchstwert erreicht. 108,4 Millionen Menschen können nicht mehr an ihrem Heimatort leben, zehn Millionen mehr also noch vor einem Jahr. Grund für diese Migrationswelle ist die wachsende Zahl an Kriegen, Konflikten, Verfolgungen und Gewalt in der Welt. UNO-Hochkommissar Filippo Grandi spricht darum von einem „Armutszeugnis für den Zustand unserer Welt“.