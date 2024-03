Tod auf Ostsee vorgetäuscht: "Aus heutiger Sicht total hirnrissig"

Für einen vorgetäuschten Tod auf der Ostsee hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Kiel eine Haftstrafe für einen 56-Jährigen gefordert. Der Mann und seine Ehefrau hätten sich wegen gemeinschaftlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugsversuchs in 13 Fällen strafbar gemacht, sagte die Staatsanwältin am Freitag.

Er begründete das Geschehen mit einer finanziellen Notlage. Er habe Deutschland verlassen und in den USA untertauchen wollen. Er entschuldigte sich für sein Handeln. Auch seine Frau ließ verlauten, ihr tue das Geschehene leid. „Ich habe mich in etwas hineinziehen lassen, dass ich nicht überblicken und überschauen konnte.“

Das Kieler Landgericht hatte die beiden Angeklagten in einem ersten Prozess bereits im Februar 2021 wegen versuchten Betrugs einer Unfallversicherung zu Bewährungsstrafen von einem Jahr und neun Monaten beziehungsweise einem Jahr verurteilt. Diese Entscheidungen sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hob die Freisprüche in 13 anderen Fällen von versuchtem Betrug anderer Versicherungen später jedoch auf. Darüber musste das Gericht in Schleswig-Holstein nun erneut verhandelt.