Tirol: Mann soll Sehbehinderung für Pension vorgetäuscht haben

Ein 51-Jähriger soll in Tirol sechs Jahre lang eine schwere Sehbehinderung vorgetäuscht und sich dadurch eine Invaliditätspension in Höhe eines unteren, sechsstelligen Eurobetrages erschlichen haben. Der Serbe erhielt neben der Pension auch Pflegegeld der Stufe drei. Ermittler sollen dem Verdächtigen nun aber nachgewiesen haben, dass er Tätigkeiten wie Autofahren, Baustellenarbeiten oder auch Reinigungsjobs erledigt habe, berichtete die Polizei am Samstag.

