Tödlicher Unfall vorgetäuscht: Frau um fast 200.000 Euro betrogen

Eine 78-Jährige aus dem Bezirk Tulln ist am Donnerstag mittels "Polizeitrick" um ihr Erspartes gebracht worden. Ein Anrufer täuschte vor, eine Verwandte habe einen tödlichen Unfall verursacht. Durch Hinterlegung einer Kaution könne sie enthaftet werden.

Die Seniorin übergab in der Folge beim vereinbarten Treffpunkt vor der Bezirkshauptmannschaft in Klosterneuburg Bargeld und Gegenstände im Wert von fast 200.000 Euro an eine Unbekannte. Die Polizei bat am Freitag um Hinweise.

