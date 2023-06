"Titan"-Unfall: Teenager nahm Zauberwürfel mit, um Rekord zu brechen

Christine Dawood und ihre Tochter befanden sich an Bord der Polar Prince, dem Begleitschiff des U-Boots, als die Nachricht eintraf, dass die Kommunikation mit der Titan abgebrochen war. "In diesem Moment verstand ich nicht, was das bedeutete - und von da an ging es nur noch bergab", sagte sie. Dawood hatte eigentlich geplant mit in das Tauchboot zu kommen, hat ihrem Sohn aber den Vortritt gelassen.

Über ihren Sohn sagte Dawood, dass Suleman den Zauberwürfel so sehr liebte, dass er ihn überall hin mitnahm und Schaulustige verblüffte, indem er ihn in 12 Sekunden löste. Suleman wollte den Rubik's Cube 3.700 Meter unter dem Meeresspiegel lösen und damit ins Guinness-Buch der Rekorde kommen.