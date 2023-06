Warum die gesunkene "Titan" wohl bei der "Titanic" bleibt

aus Washington Dirk Hautkapp

Sie haben es weder kommen sehen – noch gespürt. Der Tod im implodierten Tauchboot am Wrack der "Titanic" kam "in Milli-Sekunden", erklärten Militärärzte am Freitag. Die fünfköpfige Besatzung habe nicht gelitten. Für die Angehörigen der Opfer im Alter zwischen 19 und 77 Jahren ist die Expertise ein schwacher Trost.

Schon bevor die US-Küstenwache am Donnerstagnachmittag Ortszeit von gefundenen Trümmerteilen und einem "katastrophalen" Zwischenfall an Bord der Tauchkapsel berichtete, den niemand überlebt habe, gab es heftige Kritik am Betreiber OceanGate. Die Firma des "Titan"-Entwicklers Stockton Rush, der zu den Toten zählt, werde perspektivisch wohl mit "gewaltigen Schadensersatzforderungen" konfrontiert, erklärten Juristen in Washington. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass alle Teilnehmer des im Desaster geendeten Tiefsee-Abenteuers vorher Verzichtserklärungen unterzeichnen mussten, in denen die tödlichen Gefahren mehrfach aufgeführt waren.

➤ Mehr dazu: Verschollenes Tauchboot: War die Hülle der "Titan" zu dünn?