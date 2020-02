Thunberg in Jokkmokk: Schulstreik mit jungen Samen

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat gemeinsam mit indigenen Jugendlichen im hohen Norden ihres Heimatlandes Schweden für mehr Klimaschutz protestiert.

Statt wie üblich vor dem Reichstag in Stockholm demonstrierte die 17-Jährige am Freitag auf einem zugefrorenen See in der Gemeinde Jokkmokk, wo sie an der Seite der Jugendorganisation der Samen mehr Gerechtigkeit im Klimakampf einforderte.