In Thailand gibt es nun Verhütungsspritze für Elefanten

Den Behörden zufolge leben derzeit rund 4.000 wilde Elefanten in dem südostasiatischen Königreich. Die Geburtenrate steigt aber, sodass die Zahl in den nächsten vier Jahren auf mindestens 6.000 Exemplare ansteigen könnte. Dies sei nicht mit den zur Verfügung stehenden Waldflächen vereinbar, hieß es aus dem Ministerium.

Die Initiative ziele deshalb vor allem darauf ab, Konflikte und Attacken zu reduzieren, "was letztlich zu einem nachhaltigen und harmonischen Zusammenleben zwischen Mensch und Tier führen wird", sagte Umweltminister Chalermchai. Ein Testlauf mit den Verhütungsmitteln soll bereits Anfang des Jahres in Wäldern in den östlichen Regionen Thailands stattfinden. Ist dieser erfolgreich, sollen andere Regionen mit großer Elefantenpopulation folgen.

Dabei hegen die Thais eigentlich eine besondere Liebe zu den majestätischen Tieren: In kaum einem anderen Land werden Elefanten so verehrt wie hier - sie sind das Nationaltier und gelten zudem als Glücksbringer. In den meisten Tempeln, aber auch vor Schreinen und Hausaltären stehen Elefantenfiguren in allen Größen und Farben.