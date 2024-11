Warum es die Sprache der Elefanten zu entschlüsseln gilt

Die Sendung entstand in Kooperation mit dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF.

Er startete 1985 mit dem Rock’n’Roll auf der Bühne, heute gibt er mit Eigenkompositionen, in Musicals und Operetten den Ton an. Sie erforscht als Pionierin der Bioakustik die Laute der Tiere und hört dafür u. a. Mäusen beim Singen und Giraffen beim Summen zu.

KI hilft bei der Erforschung der Kommunikation

Angela Stöger-Horwath beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Kommunikation der Dickhäuter. Sie nimmt die Geräusche in Afrika sowie im Zoo Schönbrunn auf, so sammelte sie bereits 10.000 Laute. Sie filmt, um gleichzeitig die Körpersprache auswerten zu können; Elefanten teilen sich auch über Ohren, Rüssel und Schwanz mit. Nicht zuletzt führt sie Play-back-Experimente durch und stellt synthetisch Laute her, um ihre Erkenntnisse zu überprüfen.

„Jetzt wollen wir Künstliche Intelligenz einsetzen, um Kommunikationsmuster zu erkennen, die uns bisher verborgen blieben“, sagt die Privatdozentin, die für die Österreichische Akademie der Wissenschaften tätig ist. Denn die Technik kann große Datenmengen in kurzer Zeit unvoreingenommen auswerten. Die Interpretation freilich bleibt Aufgabe der Forscherin.