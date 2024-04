Ungewöhnlich hohe Temperaturen: Thailand stöhnt unter Hitzewelle

Schulen auf den Philippinen geschlossen

Auf den Philippinen ist am Montag und Dienstag wegen Hitzerekorden der Präsenzunterricht in allen öffentlichen Schulen ausgesetzt worden. Das Wetteramt warnte, dass der Hitzeindex - also die gefühlte Temperatur mit Blick auf die Luftfeuchtigkeit und anderer Faktoren - vielerorts gefährliche Werte erreiche, während er in einigen Gebieten bereits "extreme Gefahr" darstelle. So wurde der Hitzeindex in der Stadt Iba am Sonntag mit rekordverdächtigen 53 Grad angegeben.