Thailand: 43 Jahre Haft wegen Majestätsbeleidigung

In Thailand ist am Dienstag eine 65-jährige Frau wegen Majestätsbeleidigung zu 43 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Es ist die höchste bisher unter diesem Vorwurf verhängte Strafe, meldeten die FAZ und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Internetportal "Khaosod" am Dienstag.

Der Thailänderin war vorgeworfen worden, sie habe im Internet Videos mit kritischen Inhalten zur thailändischen Monarchie verbreitet. Das Strafgericht hatte sie deshalb zunächst zu einer Haftstrafe von 87 Jahren verurteilt. Die Strafe wurde aufgrund des Schuldbekenntnisses der Frau halbiert.