Großdemonstration gegen Regierung und Monarchie in Thailand

Kritik an der Monarchie

Die Proteste richten sich gegen Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha, einen Verfechter konservativer thailändischer Werte. Der General ist seit einem Putsch des Militärs 2014 an der Macht. Aber es geht mittlerweile auch um die Rolle der Monarchie und ein umstrittenes Gesetz, das drakonische Strafen von bis zu 15 Jahren Gefängnis für Kritik am Königshaus vorsieht. Das Besondere dieses Mal: König Maha Vajiralongkorn, der die meiste Zeit in Bayern lebt, ist derzeit in seiner Heimat, um an mehreren Zeremonien teilzunehmen.