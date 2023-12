Terroristen unterstützt? Grazer in London vor Gericht

Schlüsselklappern durchbricht am Montag kurz nach 14 Uhr die Stille im Gerichtssaal 2, als der Security die Tür des Glaskubus hinter sich zusperrt. Bei ihm: der österreichische Terrorverdächtige. Der 31-Jährige in grauem Pullover beugt sich auf dem Anklagestuhl nach vorne, legt die Ellbogen auf der Holzbalustrade ab, stützt den Kopf in die rechte Hand und lässt den Blick durch den holzvertäfelten Gerichtssaal im Old Bailey, dem Londoner Strafgericht, schweifen.

Für das Verteidigerteam wirkt das wohl zu lässig, denn ein Mitarbeiter macht ihn pantomimisch darauf aufmerksam, dass er sich besser aufrecht hinsetzen sollte. Denn der Österreicher steht unter Terrorverdacht.

Ihm wird vorgeworfen, dass er versucht habe, Informationen zu sammeln, die für jemanden, der eine terroristische Handlung begeht oder vorbereitet, nützlich sein könnten.

Medium siedelte ab

Der Angeklagte soll am 11. Februar oder davor Büros und Sicherheitsbedingungen eines persisch-sprachigen Fernsehsenders gefilmt haben. Eine Woche später übersiedelte der Sender nach Amerika, nachdem die Metropolitan Polizei laut Daily Mail das Medium über „das Bestehen ernsthafter und unmittelbarer Bedrohungen für die Sicherheit iranischer Journalisten“ informiert hatte.

Am Montag bekannte sich der Österreicher einmal mehr als „nicht schuldig“ und so liegt es nun an der Jury zu entscheiden, ob das stimmt.