Taylor Swift und Travis Kelce: Jetzt hat auch Amerika seine Royal Wedding

Fünf Journalisten hatte die altehrwürdige New York Times auf die Geschichte angesetzt, darunter renommierte Politik- und Polizeireporter. Nach Tagen der Recherche konnten sie endlich bestätigen, was an Gerüchten seit Langem im Big Apple herumschwirrt: Ja, Taylor Swift, Ikone einer ganzen Generation junger Frauen und zugleich mit zwei Milliarden Dollar Vermögen reichste Musikerin der Welt, wird am Freitag ihren Freund Travis Kelce heiraten. Der ist dreimaliger Super-Bowl-Sieger mit den Kansas City Chiefs, mit 90 Millionen auf dem Konto aber in Sachen Celebrity eher ein Leichtgewicht neben ihr. Wobei: Es könnte auch völlig anders kommen. So genau weiß es nicht mal die verlässliche New York Times; und das ist genau in Swifts Sinne.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © INSTAGRAM/Taylor Swift Millionenfach geteilt, das Kleid gab es als Nachahmung bei H&M: Das Verlobungsfoto von Kelce und Swift.

Viele kleine „Easter Eggs“ Wenn Taylor Swift etwas macht, dann ist es durchchoreografiert, von A bis Z. Das gilt nicht nur für ihre spektakulären Inszenierungen auf der Bühne, sondern für ihr ganzes Werk: Die vom Folk- zum übergroßen Popstar gewachsene 36–Jährige erzählt in ihrer Musik nicht nur vom Leben einer Person, die ihre Fans gern in ihr sehen. Sie durchsetzt diese Identifikationsfläche mit großer Liebe mit Fragezeichen. Für Außenstehende wirken diese „Easter Eggs“ beinahe banal – etwa, wenn die Namen künftiger Alben in Musikvideos auftauchen oder immer bedeutungsvoll mit der Zahl Drei gespielt wird. Für ihre Fans schafft sie damit aber ein Universum voller kleiner Hinweise, die sie nahbar und rätselhaft zugleich machen. Darum passt die Hochzeit – Achtung: sie soll am 3. (!) Juli sein - auch so gut in den Swift-Orbit. Während die Künstlerin lächelnd zu allen Anfragen schweigt, überschlagen sich die amerikanischen Medien in Spekulationen: War es wirklich Swift, die den New Yorker Madison Square Garden ausgerechnet am Wochenende zum Unabhängigkeitstag gemietet hat? Warum hat die Stadt die Straßen rund um die Mehrzweckhalle gesperrt? Weshalb haben auffallend viele Spieler der Kansas City Chiefs Hotelzimmer in New York gebucht, obwohl dort gar kein Spiel stattfindet?

Weil die Königin des bedeutungsschwangeren Versteckspiels sich derweil bei Auftritten und auf Social Media so auffallend entspannt inszeniert, fragen sich gleichzeitig alle, ob sie die Welt nicht doch nur an der Nase herumführt. Zwar wäre der Madison Square Garden so perfekt geeignet wie kaum ein anderer Ort (es gibt geheime Eingänge und Tunnel, Kameras haben von außen keine Chance), und Swift hat schon mehrfach ihre Liebe zu dem Ort bewiesen, ebenso wie das 4.-Juli-Wochenende für sie als Amerikanerin heilig ist. Aber, so sagen die Gerüchte, die Halle könnte auch schlicht nur Treffpunkt für die 999 geladenen Gäste sein. Die würden dann per Privatjet an den richtigen Ort gebracht werden, je nach Medium Italien oder Rhode Island.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/MIKE BLAKE "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten", schrieb Taylor Swift auf Instagram zu ihrer Verlobung.

Sie & Er Sie: Taylor Swift, 36, Sängerin und Songwriterin. Geschätztes Vermögen: rund zwei Milliarden US-Dollar. Er: Travis Kelce, 36, Tight End der Kansas City Chiefs, dreifacher Super-Bowl-Sieger. Geschätztes Vermögen: 90 Millionen US-Dollar. Das Paar: Zusammen sind sie seit Sommer 2023. Kennengelernt haben sie sich, als Kelce versuchte, Swift bei ihrer Eras-Tour ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer zu geben. Verlobt sind sie seit August 2025. 270 Millionen Follower hat sie, acht Mio. er. Swifts Auftritte bei Chiefs-Spielen lösten in den USA einen regelrechten Boom aus, TV-Quoten, Ticketverkäufe und Fanartikel–Verkäufe stiegen deutlich an.

Pop heiratet Sport Swifts und Kelce machen ihre Hochzeit damit zum Lehrstück über performatives Heiraten. Und Amerika liebt seinen größten Popstar dafür: Zwar definieren sich die USA gerade über ihre Ablehnung der Monarchien der alten Welt, gleichzeitig lieben sie royale Erzählungen. Anders wäre kaum zu erklären, warum Harry und Meghan in Amerika bis heute derart faszinieren. Swift und Kelce füllen diese Lücke: Sie sind bereits jetzt die uramerikanische Version eines royalen Paares, und mit ihrer Hochzeit verschmelzen zwei der amerikanischsten Kulturkompetenzen überhaupt – Pop heiratet Sport, amerikanischer geht es kaum. Dass die Hochzeit in ihrer kulturellen Dimension für die Amerikaner mit jener von Diana und Charles im Jahr 1981 verglichen wird, spricht für sich - damals sahen unglaubliche 750 Millionen Menschen live im Fernsehen zu. Daneben sehen sogar Swifts 270 Millionen Instagram–Follower alt aus. Während Diana und Charles damals das gesellschaftliche Überleben der angeschlagenen Monarchie sichern sollten, haben Swift und Kelce nur einen unausgesprochenen Auftrag. Ihre Hochzeit eint die in den USA so verfeindeten politischen Lager ein wenig, weil beide Stars die Gratwanderung zwischen den Welten beherrschen - und keine Seite einen der beiden für sich vereinnahmt. Swift kann zugleich Popstar mit Country-Wurzeln, liberale Stimme und Ikone vieler LGBTQ-Fans sein, Kelce ist daneben muskulöser Vertreter des männlichsten und konservativsten US-Sports überhaupt. Ob er seinen Hipster–Schnurrbart dabei ironisch oder doch irgendwie ernst gemeint trägt, weiß man nicht - und das ist in der Swift-Kelce-Welt auch gut so.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Toby Melville Fans posieren vor einem Graffiti der Künstlerin.