Taylor Swift und Travis Kelce: Erste Details zu ihrer Hochzeit der Extraklasse
Zusammenfassung
- Taylor Swift und Travis Kelce planen laut Berichten ihre Hochzeit für den 13. Juni 2026.
- Als Location ist das luxuriöse Ocean House in Watch Hill, Rhode Island, vorgesehen.
- Auf der Gästeliste werden prominente Namen wie Selena Gomez und Gigi Hadid erwartet, eine offizielle Bestätigung steht noch aus.
Im August hatten Sängerin Taylor Swift und Profi-Sportler Travis Kelce ihre Verlobung bekannt gegeben. Nun dringen auch erste Details über die Hochzeit an die Öffentlichkeit, die Berichten zufolge kommenden Sommer stattfinden soll.
Exklusive Hochzeits-Location und hochkarätige Gäste
Laut Page Six haben Swift und Kelce ihren Hochzeitstermin bereits festgelegt. Dem US-Portal zufolge soll am Samstag, den 13. Juni 2026, geheiratet werden.
Erwartet wird eine Feier der Extraklasse. Als Hochzeitslocation soll das luxuriöse Ocean House in Watch Hill auf Rhode Island dienen. Das preisgekrönte Sea-Side-Resort gilt als eine Beliebte Location für Brautpaare mit dem nötigen Kleingeld.
"Eine Hochzeit im Ocean House ist weit mehr als nur der Gang zum Altar und das Jawort. Das Ocean House ist der perfekte Ort für eine luxuriöse Hochzeit, wo Sie Ihr Festwochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis für sich und Ihre Gäste ausdehnen können", steht auf der offiziellen Webseite des Luxus-Resorts zu lesen.
Das Ocean House darf sich außerdem mit einer Auszeichnung mit drei Forbes-Fünf-Sternen für sein Resort, das Ocean & Harvest Spa und das Gourmetrestaurant COAST rühmen. Die Fünf-Sterne-Bewertung basiert auf außergewöhnlichem Service, luxuriöser Ausstattung und der Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Detailgenauigkeit, Qualität und Professionalität.
Aufgrund des Promi-Status' des Paares wird zudem erwartet, dass auf der Gästeliste hochkarätige Namen stehen.
So sollen etwa Sängerin Selena Gomez und Model Gigi Hadid angeblich zwei von Swifts Brautjungfern sein.
Bestätigt wurden die angeblichen Hochzeitspläne bisher aber nicht offiziell.
