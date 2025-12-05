Taylor Swift und Travis Kelce: Erste Details zu ihrer Hochzeit der Extraklasse

Im August hatten Sängerin Taylor Swift und Profi-Sportler Travis Kelce ihre Verlobung bekannt gegeben. Nun dringen auch erste Details über die Hochzeit an die Öffentlichkeit, die Berichten zufolge kommenden Sommer stattfinden soll.

Exklusive Hochzeits-Location und hochkarätige Gäste

Laut Page Six haben Swift und Kelce ihren Hochzeitstermin bereits festgelegt. Dem US-Portal zufolge soll am Samstag, den 13. Juni 2026, geheiratet werden.

Erwartet wird eine Feier der Extraklasse. Als Hochzeitslocation soll das luxuriöse Ocean House in Watch Hill auf Rhode Island dienen. Das preisgekrönte Sea-Side-Resort gilt als eine Beliebte Location für Brautpaare mit dem nötigen Kleingeld.