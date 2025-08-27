Taylor Swift verlobt: Travis Kelces Vater verrät, wo und wie der Antrag ablief
Zusammenfassung
- Musik-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt; auf Instagram veröffentlichten sie Fotos des Antrags.
- Der Heiratsantrag fand vor etwa zwei Wochen in einem mit Blumen geschmückten Garten in Lee's Summit, Missouri, statt, wie Travis' Vater Ed Kelce im TV-Interview verriet.
- Nach der Verlobung informierten Taylor und Travis ihre Eltern direkt per FaceTime über das Ereignis.
Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.
Die gegenwärtig wohl erfolgreichste Sängerin der Welt und der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Ed Kelce, Travis Kelces Vater, verriet wenig später in einem TV-Interview Details des Heiratsantrages: Demnach war es ein Garten in der Stadt Lee's Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo Kelce (35) um die Hand von Pop-Superstar Swift (35) anhielt.
Antrag vor zwei Wochen
Im Interview mit dem US-Sender "News 5 Cleveland" erzählte der zukünftige Schwiegervater der Sängerin weiter, dass sein Sohn vor knapp zwei Wochen um Swifts Hand angehalten habe. Travis habe eigentlich noch bis diese Woche warten wollen, um eine größere Sache vorzubereiten, verriet der Vater. Doch er habe seinem Sohn wiederholt gesagt, jeder Ort sei etwas Besonderes, solange er aufs Knie gehe und seiner Freundin die Frage stelle.
Travis und Taylor waren demnach auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner, als der NFL-Spieler die Sängerin dazu überredete, vorher in dem malerischen Garten ein Glas Wein zu trinken. Nach der "wunderschönen" Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter eingeweiht, erzählte Ed Kelce.
Kommentare