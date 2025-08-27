Taylor Swift verlobt: Travis Kelces Vater verrät, wo und wie der Antrag ablief

Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten .

Die gegenwärtig wohl erfolgreichste Sängerin der Welt und der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Ed Kelce, Travis Kelces Vater, verriet wenig später in einem TV-Interview Details des Heiratsantrages: Demnach war es ein Garten in der Stadt Lee's Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo Kelce (35) um die Hand von Pop-Superstar Swift (35) anhielt.

Antrag vor zwei Wochen

Im Interview mit dem US-Sender "News 5 Cleveland" erzählte der zukünftige Schwiegervater der Sängerin weiter, dass sein Sohn vor knapp zwei Wochen um Swifts Hand angehalten habe. Travis habe eigentlich noch bis diese Woche warten wollen, um eine größere Sache vorzubereiten, verriet der Vater. Doch er habe seinem Sohn wiederholt gesagt, jeder Ort sei etwas Besonderes, solange er aufs Knie gehe und seiner Freundin die Frage stelle.