Anschlag in Mekka

In Umsetzung dessen begaben sie sich im März 2024 nach Istanbul, Dubai und Mekka, wobei sie der Staatsanwaltschaft zufolge jeweils Polizisten bzw. Sicherheitsleute töten wollten. Während Beran A. und Arda K. unverrichteter Dinge wieder aus Dubai bzw. Istanbul zurückkehrten, hatte Hasan E. am 11. März 2024 in Mekka vor der Al-Haram-Moschee einem Sicherheitsbeamten in den Hals gestochen. Als ihn weitere Sicherheitskräfte überwältigten, stach und hieb er mit dem Messer noch auf diese ein und verletzte vier weitere Personen. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Seither sitzt er in Saudi-Arabien in Haft.

Kennengelernt hatten sich die drei späteren IS-ler bereits 2020. Sie waren damals 15 und besuchten dieselbe Handelsakademie in Wien-Favoriten. Die Anklage, die ab Dienstag mehrtägig verhandelt wird, wirft Beran A. und Arda K. auch vor, Hasan E. in seinen terroristischen Absichten bestärkt und jeweils einen psychischen Tatbeitrag zum versuchten Mord in Mekka geleistet zu haben. Dazu werden sich beide „nicht schuldig“ bekennen, teilten die Rechtsbeistände der beiden, Anna Mair und David Jodlbauer, mit.