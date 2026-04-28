Swift-Terrror-Prozess: Zwei Angeklagte ab heute vor Gericht
Zusammenfassung
- Prozessbeginn gegen zwei junge Männer in Wiener Neustadt wegen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlags auf Taylor-Swift-Konzert.
- Anklage wirft den Angeklagten und einem in Saudi-Arabien inhaftierten Dritten vor, eine IS-Terrorzelle gebildet und einen Anschlag in Mekka geplant bzw. unterstützt zu haben.
- Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, während der mutmaßliche Haupttäter nach Messerangriff in Mekka in Saudi-Arabien in Haft sitzt.
Am Dienstag startet am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess um einen mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Dabei geht es nicht nur um den am 7. August 2024 – zwei Tage vor dem Konzerttermin – festgenommenen Beran A. Der Staatsanwalt will beweisen, dass mit dem Mitangeklagten Arda K. und dem in Saudi-Arabien inhaftierten Hasan E. hierzulande eine radikale und anschlagsbereite IS-Terror-Zelle existiert hat.
Die Anklage geht davon aus, dass die drei Anhänger der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) waren und im Herbst 2023 übereingekommen waren, sich nicht bloß als Propagandisten für den IS zu betätigen. Sie wollten aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden mit einem Anschlag den Zielen des IS – dem Kampf gegen sogenannte "Kuffar" (Ungläubige, Anm.) – entsprechen.
Der KURIER berichtet live vom Prozessauftakt.
Prozess um mutmaßlichen Anschlagsplan auf Taylor-Swift-Konzerte in Wien
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Spontane Pause
Die Technik ist zu herausfordernd, der Bildschirm im Saal lässt sich noch immer nicht anschalten. Der Richterin wird es zu bunt: "Halbe Stunde Pause!" heißt es daher - die beiden Angeklagten werden wieder aus dem Saal geführt.
Es heißt weiter Abwarten.
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Ausgeglichene "Kräfteverhältnisse" herrschen auf der Bank hinter den Angeklagten. Denn neben den beiden Verteidigern sitzen diesmal auch zwei Vertreter der Staatsanwaltschaft - ungewöhnlich in Strafverfahren, in denen üblicherweise nur ein Staatsanwalt die Anklage vertritt.
Sie alle müssen sich noch gedulden, weil an technischen Problemen mit dem Bildschirm im Saal gearbeitet wird.
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Während Arda K. bislang die ganze Zeit zu Boden blickt, sieht sich Beran A. interessiert im Saal um, manchmal huscht ein kurzes Lächeln über sein Gesicht.
In der Zwischenzeit versucht das Gericht, den Bildschirm im Saal zum Laufen zu bringen. Die Technik will noch nicht so ganz.
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Zu seinen persönlichen Verhältnissen befragt, gibt Beran A. (21) zu Beginn des Prozesses an, derzeit kein Einkommen zu haben. Hatte er in seinen Einvernahmen zuvor noch rund 18.000 Euro Vermögen angegeben, so meint er jetzt auf Rückfrage der Vorsitzenden: "Das war einmal. Jetzt nicht mehr. Es sind vielleicht noch 500 oder 600."
Arda K. (21), slowakischer Staatsbürger und Schüler, verfügt ebenfalls über kein Einkommen. Beide Angeklagten sind bislang nicht vorbestraft.
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"Keine Fotos mehr"
Beamte der Justizwache führen die beiden Angeklagten herein. Sie halten sich Mappen vor die Gesichter, um dem Blitzlichtgewitter vor dem Saal zu entgehen.
Kollege Jedlicka hat die beiden vor die Kamera bekommen. Die Richterin ermahnt die Fotografen, die noch in den Saal drängen wollen: "Keine Fotos mehr, ich meine es ernst!"
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Jetzt aber
Wir starten fast pünktlich. Die Richterin ist da, alle im Saal erheben sich. Gespanntes Warten auf die beiden Angeklagten.
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Welches Strafmaß droht?
Die Anklage wirft Beran A. und Arda K. vor, Hasan E. in seinen terroristischen Absichten bestärkt und jeweils einen psychischen Tatbeitrag zum versuchten Mord in Mekka geleistet zu haben.
Dazu werden sich beide „nicht schuldig“ bekennen, teilten die Rechtsbeistände der beiden, Anna Mair und David Jodlbauer, mit.
Im Fall von anklagekonformen Schuldsprüchen drohen ihnen – unter Berücksichtigung des noch nicht vollendeten 21. Lebensjahrs zu den Tatzeitpunkten – nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) bis zu 20 Jahre Haft.
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Damals erst 19 Jahre alt
In die Verhandlung gegen Beran A. (21), der laut Anklage das Attentat am 9. August 2024 verüben wollte, geht der ebenfalls 21-jährige Arda K. Er soll gemeinsam mit Beran A. Teil einer IS-Terror-Zelle gewesen sein.
Beide Angeklagte waren zu dem damaligen Zeitpunkt erst 19 Jahre alt.
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Während wir auf die Angeklagten warten ...
... hier nochmals ein Rückblick für Sie: Worum geht es?
Zwei junge Männer stehen heute vor Gericht: Beran A. und Arda K.
Die Staatsanwaltschaft Wien hat Anklage wegen der Verbrechen der terroristischen Straftaten, des Verbrechens der kriminellen Organisation und anderer Delikte erhoben.
Was das konkret bedeutet? Beide Verdächtige sollen Teil einer IS-Terrorzelle gewesen sein und einen Anschlag auf eines der Taylor-Swift-Konzerte in Wien 2024 geplant haben. Alle drei Konzerttermine im Happel-Stadion wurden daraufhin - zur großen Trauer von rund 200.000 Swifties - ersatzlos abgesagt.
Wie es der Fan-Community heute damit geht, können Sie hier nachlesen:
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Wiener Neustadt ist heute the place to beNormalerweise wuselt es nicht so in Wiener Neustadt, heute ist hier aber einiges los. Der Prozess findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein Großaufgebot der Polizei und des Verfassungsschutzes ist dafür abgestellt worden. Zahlreiche Medienvertreter:innen aus dem In- und Ausland haben sich für den heutigen Prozessauftakt akkreditiert.
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In der Zwischenzeit vorm Gericht ...
Kollege Stefan Jedlicka ist noch nicht im Saal. Er berichtet von draußen:
"Die Polizei fährt durch den Stadtpark neben dem Gericht und kontrolliert.Im Gericht gibt es schon aufgeregte Diskussionen zwischen Vertretern von TV-Teams und dem Pressesprecher, warum Filmaufnahmen im Haus nicht erlaubt sind."
Zumindest Tickern dürfen wir.
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In Kürze geht es los
Wir begrüßen Sie aus dem Schwurgerichtssaal im Landesgericht Wiener Neustadt. Nach strengen Ausweiskontrollen durften die Medien nun in den Saal. Die Steckdosen-Situation ist nicht existent, wie werden aber - Powerbanks sei Dank - trotzdem den ganzen Prozesstag für Sie berichten.
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Guten Morgen aus Wiener Neustadt
Wir berichten heute live von dem Terrorprozess in Wiener Neustadt. Von Swifties ist noch keine Spur, der Medienandrang ist aber bereits enorm. In Kürze melden sich Amina Beganovic und Stefan Jedlicka aus dem Schwurgerichtssaal. Bis dahin haben wir folgende Leseempfehlung für den Swift-Prozess.
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