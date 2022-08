Tausende Zulus feierten in Südafrika die Krönung ihres neuen Königs

Tausende Zulus haben am Samstag in Südafrika die Krönung ihres neuen Königs Misuzulu Zulu gefeiert. Frauen und Männer in farbenfrohen traditionellen Gewändern versammelten sich zu stundenlangen Gesängen, Tänzen und kriegerischen Märschen vor dem Palast der Kleinstadt Nogoma in der südöstlichen Provinz KwaZulu-Natal, dem Kernland der größten Ethnie Südafrikas. Ein Eilantrag gegen die Krönung wurde in letzter Minute abgewiesen.