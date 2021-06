Tauchgang zur Wahrheit? Fährunglück der Estonia wird neu untersucht

„Wie entstanden sie, wann entstanden sie? Entstanden sie nach oder vor dem Sinkvorgang?“ so Jonas Bäckstrand. Dies seien, so der Chef der schwedischen Havarie-Kommission, die wichtigsten Fragen, die der Tauchgang klären sollte.

Und diese Fragen quälen die Überlebenden und Angehörigen.

Der Untergang der Fähre gilt als die größte Katastrophe der zivilen Schifffahrt in Europa nach 1945 – die Fähre von Tallin nach Stockholm sank in einer stürmischen Nacht am 28. September 1994 innerhalb von einer halben Stunde. Nur 137 Personen überlebten in dem kalten Wasser, 852 Tote sind zu beklagen, vor allem Schweden.