Worauf sie warten, ist nicht ganz klar, ihre Attitüde wirkt jedoch auf Krawall gebürstet. Videos von jungen Männern – oft aus dem migrantischen Milieu – gehen momentan auf der Plattform TikTok viral. Sogenannte Talahons boxen in die Luft, machen Liegestütze auf dem Asphalt und verströmen eine kleinkriminelle Aura.

Doch was steckt hinter dem Begriff und weshalb ist das Internet so fasziniert davon?

Was bedeutet Talahon?

Der Ursprung der Wortkreation Talahon ist nicht vollends geklärt, jedoch berufen sich Quellen wie der Spiegel auf den arabischen Ausdruck "taeal huna", was so viel bedeutet wie "komm her". Erwähnt wird auch der Song "Ta3al Lahon" des deutschen Musikers Hassan. Dieser rappt: "Talahon, ich geb’ dir ein’n Stich, bin der Patron".