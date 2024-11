Sushi bewegt sich: Restaurant schließt nach viralem TikTok-Video

Seine Clips erzielen regelmäßig Millionen von Aufrufen – kurz gesagt: Keith Lee entscheidet quasi, was schmeckt und was nicht.

Der TikToker Keith Lee hat auf TikTok über 16 Millionen Follower. Berühmt wurde er durch Clips, in denen er das Essen verschiedener Restaurants testet und bewertet. Kein Weg scheint dem Amerikaner zu weit: In einem Video erzählt er, dass er gemeinsam mit seiner Familie einen zweistündigen Flug unternommen hat, um ein Taco-Restaurant mit authentisch mexikanischer Küche zu besuchen.

"Es ist ein Ort, an den ich auf jeden Fall zurückkehren werde. Und wenn man Sushi liebt und keine Allergie gegen Schalentiere hat, ist das hier der Himmel", so Keith Lee. Noch während Lee in seinem Auto saß, wuchs die Schlange vor dem Lokal weiter an. "Es scheint ein sehr beliebtes Restaurant zu sein", erzählt der TikToker.

Kürzlich besuchte Lee die FOB Sushi Bar in Seattle und erklärte, dass das Essen dort auf eine besondere Art zubereitet wird. Die Besucher wählen ihre Sushis direkt vom Buffet, packen sie in Boxen und gehen anschließend zur Kasse. Im Auto probierte Keith Lee das Essen und beschrieb den Geschmack der einzelnen Kreationen.

Wurm auf Sushi?

Der Clip über das Sushi-Lokal zählt mittlerweile über 20 Millionen Aufrufe – jedoch nicht nur wegen Lees Rezension, in der er das Sashimi mit 8,5 von 10 Punkten bewertete, sondern wegen eines pikanten Details: Ein Follower kommentierte, dass sich bei Minute 1:50 am Ende seines Sushis etwas bewegt. "Keith, bitte sag uns, dass es dir gut geht. Das ist meine größte Angst", schrieb ein User. Kurz darauf meldete sich die FOB Sushi Bar und bedankte sich bei Lee, erklärte jedoch auch die Situation, dass in ihrem Sashimi Würmer gefunden worden sein könnten: "Was das Video betrifft, so kann die Bewegung, die im Fisch zu sehen ist, durch die natürliche Elastizität oder den Druck von Essstäbchen entstehen", schrieb das Unternehmen auf Instagram.

Nachdem seine Fans besorgt auf sein Sushi-Video reagiert hatten, äußerte sich Keith Lee auf TikTok: "Ich kann weder bestätigen noch dementieren, was es war, aber ich kann bestätigen, dass es mir gut geht."