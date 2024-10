14-Jährige isst Pizza in Restaurant – und stirbt daraufhin

Die 14-jährige Skylar wollte mit ihren Eltern und ihren zwei Geschwistern einen entspannten Urlaub in Rom verbringen. Doch es kam alles ganz anders – und der Städtetrip wurde zum Alptraum für die gesamte Familie. Denn die Teenagerin verstarb plötzlich.

Atembeschwerden, Herzrasen und Schüttelfrost

Die Familie, die aus Großbritannien stammt, war in ein Schnell-Imbiss-Restaurant, das Pizza und Kebab anbot, eingekehrt. Skylar bestellte Pizza und ein süßes Dessert, das in Plastik verpackt war. Danach kehrte die Familie in ihre Ferien-Wohnung zurück.

Kurz danach klagte die Jugendliche über heftige Atembeschwerden, Herzrasen und Schüttelforst. Sie wurde ohnmächtig. Obwohl die Rettung innerhalb kürzester Zeit eintraf, konnte Skylar nicht mehr geholfen werden: Die 14-Jährige verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.