Mit 54: Sumo-Legende Akebono an Herzversagen gestorben

"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Akebono Taro Anfang des Monats in einem Krankenhaus in der Nähe von Tokio an Herzversagen gestorben ist", teilte seine Familie in einer Erklärung mit. Akebono gewann elf Sumo-Großturniere, ehe er 2001 in den sportlichen Ruhestand ging.