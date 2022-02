Südkorea lockert Corona-Maßnahmen trotz Rekordwert bei Neuinfektionen

Die Regierung reagiert damit auf Proteste von Kleinbetrieben und Selbstständigen, die Umsatzverluste infolge schärferer Beschränkungen beklagt hatten. Die Beschränkungen für private Treffen sollen jedoch weiterhin auf sechs Personen bestehen bleiben.

Sorge um Wahlkampf

Am 9. März wird in Südkorea ein neuer Präsident gewählt. Die Behörden befürchten angesichts der heißen Wahlkampfphase, dass sich die Zahl er Infektionen weiter erhöht. Die Kandidaten für die Wahl ziehen bei ihren Freiluft-Kampagnen zum Teil große Menschenmengen an.

Generell ist Südkorea bisher im internationalen Vergleich gut durch die Pandemie gekommen. Durch die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 hatten sich die Fallzahlen in den vergangenen Wochen allerdings um ein Vielfaches erhöht. 52 Millionen Menschen leben in Südkorea. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 897,8. Zum Vergleich: In Österreich lag die Zahl bei 2.336,4.