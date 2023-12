Schwerer Sturm in Australien: 110.000 Haushalte ohne Strom, eine Tote

Nachdem der tropische Sturm "Jasper" den Osten Australiens verwüstet hat, ist bei 110.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Der Energieversorger Energex sprach am Dienstag von "katastrophalen" Schäden an Stromleitungen in der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland, Brisbane, und in der Region Gold Coast. Die Schäden seien "in der Größenordnung eines Zyklons". Bei einigen Haushalten werde die Wiederherstellung der Stromversorgung Tage dauern, erklärte Energex.

In der Küstenregion Gold Coast kam eine 59-jährige Frau ums Leben, als sie von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. "Sie hat leider eine schwere Kopfverletzung erlitten und ist verstorben", sagte der Rettungshelfer Jaye Newton zu Journalisten. Eine andere Frau sei durch einen umgestürzten Baum mehr als eine Stunde lang in ihrem Auto eingeschlossen worden. "Es war wie ein Katastrophengebiet, überall lagen Bäume über der Straße."

➤ Mehr lesen: Sturm und Schnee in Ö: Jetzt steigt auch die Hochwassergefahr