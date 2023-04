Stormy Daniels: "Freue mich auf Aussage gegen Trump vor Gericht"

Also ins Gefängnis sollte er ihrer Ansicht nach nicht gesteckt werden, Stormy Daniels, der Pornostar, der durch eine Affäre mit Trump gerade in diesen Tagen im Rampenlicht steht, gibt sich in ihrem ersten großen Interview nach der Anklage gegen den Ex-Präsidenten angriffig, aber auch milde: "Ich glaube nicht, dass die Verbrechen, die er an mir begangen hat, eine Gefängnisstrafe rechtfertigen."