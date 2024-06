Stonehenge von Klimaaktivisten besprüht: Keine bleibenden Schäden

"Unsere Experten haben es schon geschafft, das orangefarbene Pulver von den Steinen zu entfernen, weil wir wirklich Sorge hatten, was passieren würde, wenn sie mit Wasser in Berührung kämen", sagte der Chef der Organisation English Heritage, Nick Merriman, der BBC am Donnerstag.

Privatflugzeuge besprüht

Just Stop Oil veröffentlichte am Donnerstag ein neues Video, das zeigte, wie Flugzeuge mit Farbe besprüht wurden. Die Gruppe schrieb auf der Plattform X, auf dem privaten Flugfeld in Stansted nördlich von London sei auch das Flugzeug von US-Superstar Taylor Swift geparkt, die derzeit in Großbritannien tourt.