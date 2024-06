Zwei Klimaaktivisten von "Just Stop Oil" haben am Mittwoch das Stonehenge-Monument in der Nähe von Salisbury in England mit oranger Farbe "dekoriert" - wie sie es selbst in einer Pressemitteilung beschreiben.

Sie fordern, dass sich die neue britische Regierung (Wahl findet am 4. Juli statt) verpflichtet, mit anderen Regierungen zusammenzuarbeiten, um einen Plan zur Beendigung der Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle bis 2030 zu vereinbaren. Der Tag war mit Bedacht gewählt: Am 21. Juni, werden tausende Menschen auf dem Gelände erwartet, um die Sommersonnenwende zu feiern.

Die Aktion erfolgte wenige Tage, nachdem sich die Labour-Partei in ihrem Wahlprogramm erneut dazu verpflichtet hatte, alle künftigen Lizenzen für neues Öl und Gas zu stoppen, falls sie die nächste Regierung bilden sollte. Einer der Aktivisten war Niamh Lynch, Oxford-Studentin: "In Stonehenge zur Sonnenwende geht es darum, die Natur zu feiern – aber schauen Sie sich den Zustand an, in dem sie sich befindet! Wir alle haben das Recht auf ein Leben ohne Leiden, aber die fortgesetzte Verbrennung von Öl, Kohle und Gas führt zu Tod und Leid in beispiellosem Ausmaß.“

Was die Aktion für Konsequenzen haben wird, ist noch unklar. "Just Stop Oil" steht in enger Verbindung mit der Letzten Generation Österreich, wirbt sogar mit Anja Windl auf ihrer Homepage. Die heimischen Aktivisten sorgten in den vergangenen Tagen für Aufsehen, nachdem die angekündigt hatten, Störaktionen auf dem Donauinselfest zu planen.