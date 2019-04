Sri Lanka: Chef der Polizei muss nach Anschlägen gehen

Sieben sri-lankesische Selbstmordattentäter hatten sich am Ostersonntag nahezu gleichzeitig in drei Kirchen in mehreren Städten und drei Luxushotels in der Hauptstadt Colombo in die Luft gesprengt. Einige Stunden später gab es zwei weitere Explosionen in einem kleinen Hotel und einer Wohngegend in Vororten Colombos.

Die Zahl der Toten lag nach Polizeiangaben vom Mittwoch bei 359 - darunter waren laut Außenministerium 34 Ausländer, 14 wurden noch vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich kein Österreicher unter den Opfern. Mehr als 400 Verletzte wurden nach Angaben der Polizei noch in Krankenhäusern behandelt.