Spritztour durch den Canale Grande: Belgier stiehlt Wassertaxi in Venedig

Raser im Canale Grande

Erst im August waren zwei Touristen auf elektrischen Surfboards durch den Canale Grande gerast, waren Vaporetti, den venezianischen Wasserbussen, knapp ausgewichen und hatten fĂŒr Aufsehen gesorgt. Sie wurden nach zahlreichen Videoaufnahmen identifiziert, mit einer Strafe von 1.500 Euro pro Kopf belegt und ihre Surfbretter wurden konfisziert.

Die Motoscafo und Vaporetti sind die typischen öffentlichen Verkehrsmittel in der Kanalstadt. Mit ihnen gelangt man von einer Anlegestelle direkt am Flughafen Marco Polo auf dem Festland schnell in den Stadtkern von Venedig, das auf einer Insel liegt. Gerade bei Touristen sind sie beliebt.