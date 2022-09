Klimaaktivisten von Extinction Rebellion färben Berliner Fluss grün

Am Mittwoch haben Klimaaktivisten der Extinction Rebellion Bewegung in Berlin im Bereich des Regierungsviertels die Spree grün eingefärbt. Das Färbemittel, so sagen sie, sei Uranin, das als biologisch unbedenklich gilt - die Polizei entnahm Wasserproben zur Analyse.

Anlass für die Aktion, bei der der Fluss in der deutschen Hauptstadt in grellem Grün leuchtete, sei die "zerstörerische Klimapolitik" der deutschen Bundesregierung, schrieb der Twitteraccount der Bewegung.