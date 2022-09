Erneut Schiff im Suezkanal auf Grund gelaufen

Im Suezkanal in ├ägypten haben Schlepper Insidern zufolge ein am sp├Ąten Mittwoch auf Grund gelaufenes Schiff wieder flott gemacht. Das Schiff habe kurzzeitig den s├╝dlichen Abschnitt des Kanals blockiert, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Mitarbeiter der lokalen Schifffahrtsbeh├Ârde SCA.

Nach Angaben des Schiffs├╝berwachungsdienstes TankerTrackers schien die Affinity V der Reederei Aframax auf dem Weg nach S├╝den im f├╝r die globale Schifffahrt so wichtigen Wasserstra├če die Kontrolle verloren zu haben. "Sie hat vor├╝bergehend den Verkehr behindert und ist jetzt wieder in Richtung S├╝den unterwegs, bewegt sich aber langsam mit Hilfe von Schleppern", teilte TankerTrackers per Twitter mit.

Im M├Ąrz 2021 hatte die 400 Meter lange "Ever Given" rund eine Woche lang den Weg versperrt und damit f├╝r Verz├Âgerungen im Welthandel und bei Lieferketten gesorgt.