Sie hat es doch geschafft: Fünf Monate nach der Blockade des Suezkanals hat die "Ever Given" die Wasserstraße in Ägypten erstmals wieder passiert - und zwar ohne Zwischenfälle. Das Containerschiff sei am Freitag auf dem Weg von Großbritannien nach China durch den Kanal gefahren, teilte die Suezkanalbehörde mit. Der Frachter wurde demnach zur Sicherheit von zwei Schlepperbooten begleitet. Insgesamt habe die "Ever Given" die wichtige Handelsroute nun zum 22. Mal durchquert.